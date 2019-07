Ottava edizione di Casalecchio a TUTTA BIRRA, dal 5 al 7 luglio 2019 alla Parrocchia di Casalecchio in Via Provinciale Lughese 2835 a Castel Bolognese , ogni sera stand gastronomico (dalle 19.30) con porchetta di Ariccia, arrosticini d’Abruzzo, stinco , hot dog, piadina e tante altre specialità accompagnate da birra Vikingen bionda e rossa, e LuporKeller non filtrata.

A seguire dalle ore 21.30 spettacoli e musica live.

Venerdì 5 , sabato 6 (ore 22) The Whitewar.

Sabato 6 ore 22 The Whiteware Cover Band.

Domenica 7 The Bastardaz.

Buona cucina, fantastica birra e grande musica, il tutto immerso nel verde e in un ambiente adatto anche ai più picco.

Scarica/leggi il depliant della Festa (PDF-5.39Mb)

Info: https://www.facebook.com/events/1264743943701720/