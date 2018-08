Gara per affidare l’incarico professionale nell’ambito delle attività svolte dal Centro per le famiglie

L’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA CERCA UN PEDAGOGISTA

Le domande vanno presentate entro il 17 settembre 2018

L’Unione della Romagna Faentina ha indetto una gara pubblica per assegnare un incarico professionale di pedagogista.

L’incarico, nell’ambito delle attività svolte dal Centro per le famiglie, riguarda la realizzazione di interventi e progetti volti alla promozione e al sostegno delle competenze genitoriali, rivolti a genitori e neo genitori, singoli, in coppia o in gruppo, e il lavoro di rete con le realtà pubbliche e private del territorio che si occupano di infanzia e adolescenza.

Nello specifico la figura professionale dovrà occuparsi di consulenza ai genitori nel periodo perinatale, conduzione di gruppi rivolti a donne o coppie nel periodo della gravidanza e della neo-genitorialità e gestione di iniziative di sensibilizzazione e formazione per famiglie, operatori,e cittadini.

L’incarico prevede un impegno complessivo di 1980 ore, per un compenso totale di 43.560 euro (22 euro all’ora), comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, nel periodo compreso dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2020.

Oltre ai requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici (cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delll’Unione europea, perfetta conoscenza della lingua italiana, godimento dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali,…) i concorrenti devono essere liberi professionisti con partita iva e in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: Scienza della educazione e della formazione, laurea Magistrale, Pedagogia o titolo di studio equiparato conseguito all’estero.

La domanda di partecipazione va presentata entro le ore 12.00 di lunedì 17 settembre 2018.

Le domande possono essere inviate per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al dirigente del settore Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna faentina (piazza del Popolo 31, Faenza), oppure per via telematica alla casella di posta elettronica certificata dell’Unione (pec.@cert.romagnafaentina.it), o tramite presentazione diretta all’Ufficio Archivio/Protocollo dell’Unione della Romagna Faentina (piazza del Popolo 31, Faenza), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

L’avviso è pubblicato nell’albo pretorio e nella home page del sito internet dell’Unione della Romagna Faentina (www.romagnafaentina.it/Notizie dall’Unione/Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di pedagogista).

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Centro per le famiglie dell’Unione della Romagna faentina (via San Giovanni Bosco 1, Faenza – tel 0546 691820).