Seconda edizione della rassegna Raccontami. Incontri letterari, o quasi, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Castel Bolognese e organizzata dalla Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”.

Si prosegue con il secondo entusiasmante appuntamento, una vera gioia per chi ama la parola che coniuga l’arte visiva.

Sabato 7 aprile, alle ore 10.00, Andrea Rivola sarà ospite della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” di Castel Bolognese; presenterà il suo lavoro di illustratore e uno dei suoi ultimi libri Il cammino di diritti (Fatatrac, 2014); seguirà il laboratorio Ritrattiamo, che crea un interessante e originale collegamento al libro – con la partecipazione della classe 5A della Scuola primaria Carlo Bassi. Al suo lavoro è dedicata la mostra Quel che è MIO è tuo!, nella sala lettura della biblioteca, dal 7 aprile al 26 maggio 2018.

Il cammino di diritti (Fatatrac, 2014)

“Un albo dal formato speciale per un progetto nato in collaborazione con Amnesty International. Venti tappe, ognuna dedicata a un avvenimento che ha rappresentato un passo avanti nel cammino dei diritti umani. Ogni apertura si presenta con un’illustrazione di Andrea Rivola, una poesia di Janna Carioli accompagnata da una didascalia: si parte dal 1786 con l’abolizione della pena di morte nel Gran ducato di Toscana e si arriva al 2013, in Pakistan, con Malala Yousafzai e il suo appello per il diritto all’istruzione. Un libro per conoscere la strada percorsa fino ad oggi, costellata di eventi e personaggi che su di essa hanno lasciato una traccia indelebile, per pensare ai passi futuri da compiere su questo cammino che riguarda ognuno di noi – Premio Emanuele Luzzati il Gigante delle Langhe 2015; selezionato nella bibliografia White Ravens 2015”.

Fatatrac è diventata nel 2011 marchio di Edizioni del Borgo, casa editrice partecipata dal gruppo Giunti con sede a Casalecchio di Reno (Bologna). Tante sono le novità: ad esempio la collana Cù Cù che conta già sei proposte per gli 0-6 anni, la ripresa della cartotecnica attraverso lavori come Zoo di Segni di Mauro Bellei. Si continuano inoltre a pubblicare albi illustrati e Carte in Tavola con quell’attenzione per i contenuti e quella cura nella qualità che da sempre ha caratterizzato Fatatrac. www.fatatrac.it/

Andrea Rivola, classe 1975, abita a Riolo Terme (Ravenna). Dice di sé di detestare gli snob-radical-chic e si considera un onnivoropopolare. Ha illustrato libri per Giunti, Falzea, Fatatrac, Sinnos, Edicolors e altri.

Nato a Faenza nel 1975, si diploma al Liceo Artistico di Ravenna e si laurea al corso DAMS-Arte presso l’Università di Bologna. Nel 2001 si classifica al secondo posto al Concorso d’Illustrazione Nazionale “Progetto Gutenberg” di Fucecchio. Nel 2002 vince il primo premio al Concorso Internazionale di Illustrazione “Omaggio a Bertoldo” del Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo), mentre, nel 2003, ottiene il Premio “Miglior libro illustrato 3/8 anni” al Concorso Internazionale “Sulle ali delle farfalle” di Bordano. Selezionato al Concorso Internazionale “Torino, Città di Cultura” indetto dal Comune di Torino, nel 2006 gli viene conferito un Award per l’Illustrazione Italiana e il Premio Speciale “Città di Schwanenstadt” al concorso “Sulle ali delle farfalle” di Bordano. www.edicolors.com/editoria/libri-co/illustratori/469-andrea-rivola

L’immagine di Raccontami 2018 è stata gentilmente concessa da Andrea Rivola che sentitamente ringraziamo http://andrearivola.blogspot.it/

La rassegna prosegue anche Sabato 14 aprile alle ore 11 in occasione del 73° Anniversario della Liberazione con Stefano Sante Cavina che presenta il libro Orlando (Edizioni Moderna, 2017) Sarà presente l’autore

Inoltre Quel che è MIO, è tuo! Mostra delle opere dell’illustratore Andrea Rivola dal 7 aprile al 26 maggio presso la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” con orari i seguenti apertura mercoledì, venerdì, sabato ore 8.30 – 12.35 e da lunedì a venerdì ore 14.45 – 18.20

Per informazioni Unione della Romagna Faentina | Servizio biblioteca – Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, piazzale Poggi n. 6 – Castel Bolognese (Ra) tel. 0546.655827 biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it – www.comune.castelbolognese.ra.it